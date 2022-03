Taspraak Zelensky makket yndruk yn Twadde Keamer: "Dy man is gewoan in held"

Zelensky rôp op om Oekraïne te stypjen yn de striid tsjin Ruslân. De presidint frege ûnder mear om wapens en beklamme dat we de oarlochssituaasje net gewoan fine moatte.

Sanksjes

Habtamu de Hoop fan de PvdA siet yn de Keamer by de taspraak fan Zelensky. Hy wie bot ûnder de yndruk. "Hy hold in ferhaal rjochte op it lân dêr't er sprekt. Dat makket in protte yndruk. Zelensky is it gesicht fan de Oekraynske minsken dy't trochsette bliuwe. Dat is sa knap. Dy man is gewoan in held."

Zelensky frege Nederlân om noch mear sanksjes op te lizzen oan Ruslân. Dat sjocht it Twadde Keamerlid wol sitten. "Yn Nederlân steane we altyd foarop om te sizzen dat we sanksjes oplizze moatte, mar as it safier is, binne we ien fan de lêsten dy't dat docht. It kabinet wachtet te lang om de sanksjes te ymplemintearjen."

Alle partijen wienen by de taspraak fan Zelensky oanwêzich, útsein Forum voor Democratie. De Hoop hat dêr gjin goed wurd foar oer. "Skandalich. As je sympaty foar Ruslân hawwe, dan kinne je yn elts gefal noch it respekt hawwe om derby te sitten. Se moatte harren deaskamje."