Doarpsbelang Gaast docht oanjefte fanwege brân yn sportkantine

Mei it keatsseizoen yn oantocht seit Attema ferslein te wêzen troch de brân. Hy mei sels noch net yn it gebou en dêrom kin er ek net sjen hoe grut oft de skea krekt is.

De kommunikaasje mei ynstânsjes oer it gebou giet fia de eigener fan it gebou. Dat is Doarpsbelang. In bestjoerslid fan de keatsferiening wie der rap by doe't it gebou yn de brân stie. Hy seach it yn reek opgean.

Oft der ek kamerabylden binne, kin Attema net sizze. Mooglik soene der ynwenners wêze dy't bylden hawwe fan de dieders. De echte reden fan de brân is noch net bekend makke.