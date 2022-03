De omheechgeande gasprizen liede ta nije útdagingen by grutferbrûkers. Bygelyks by swimbaden, want dat binne enerzjyslurpers. Dat kostet in soad jild. It kin dêrom samar wêze dat swimbaden de tagongskaartsjes djoerder meitsje moatte, of dat it wetter in stikje kâlder wurdt.