Rjochtbanktolken prate mei minister oer te lege fergoedingen: "Nije minister, nije kânsen"

De oarsaak fan de lege fergoedingen binne de oanbestegings. De minsken dy't dat regelje fine de tariven fan de diplomearre rjochtbanktolken te leech. Dan gean de opdrachten nei minsken dy't net diplomearre binne.

Gefolch is dat sein wurdt dat der te min rjochtbanktolken binne, "mar wy binne der wol", sa seit Dijkstra.

Sa goedkeap mooglik

Neffens Europeeske regels moatte rjochtbanken allinnich diplomearre tolken ynsette. Dat bart net. De oanbestegers wolle in sa goedkeap mooglike tolk hawwe.

It is no ôfwachtsjen wêr't de minister mei komt, seit Dijkstra: "Se hat nei ús harke en der sit wat oan te kommen. Wy gean wol troch mei aksje fieren."

Op grutte ôfstân wurkje foar reiskosten

De tolken wurkje op it stuit safier mooglik fuort. Sa kinne se mei reiskosten yn alle gefallen noch wat mear ynkommen krije. Sa wurket Dijkstra as rjochtbanktolk Frysk net yn Ljouwert, mar yn Maastricht. Hy is ek tolk Dútsk.