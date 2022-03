Fryske oanpak moat bioferskaat op yndustryterrein bringe

Projektlieder Theun Wiersma fan Ynnatura: "In soad bedriuwen wolle dit wol graach en sjogge ek wol dat it needsaaklik is, mar hawwe dêrfoar net de middels, de minsken en de kennis. As stichting hawwe wy no in format ûntwikkele wêrmei't wy sizze dat as je dit tapasse en je hawwe der minsken by fan Ynnatura, dan kinne je dat mei-inoar oppakke."

"Weromdwaan foar de natuer"

It giet ûnder oare om it plantsjen fan planten dy't bygelyks it tal ynsekten ferheegje, in sweltsjemuorre of in poel foar kikkerts, mar ek om in oare wize fan behearen fan bygelyks it gers wêrtroch't der in grutter ferskaat oan plantesoarten ûntstiet.

Saaklik kin it út, mar de morele oertsjûging dat soks nedich is, is in wichtiger argumint, seit Jan Postma fan Van Assen Recycling: "Wy binne opgroeid yn de natuer as Friezen en der giet in soad natuer ferlern. Wy fiele as bedriuw ek in morele ferplichting om wat werom te dwaan foar de natuer."