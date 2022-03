Telefoanyske oplichter moat trije jier de sel yn

De man wie hiel raffinearre yn syn oplichtingspraktiken. Sa die er him foar as meiwurker fan in doarwarderskantoar om minsken op dy wize jild ôfhandich te meitsjen.

30.000 euro werombetelje

Dat die hy op in bedriigjende wize. Somtiden belle hy minsken midden yn de nacht op. It bleaun net by partikulieren: ek belle hy mei sikehûzen yn Assen, Arnhem en Nijmegen en easke hy losjild omdat er meiwurkers fan dy sikehûzen ûntfierd hawwe soe.

De man sels siet al dy tiid benammen yn it bûtenlân dêr't er in lúkse libben hie. Dat bekostige hy troch minsken op te lichten. De man moat mear as 30.000 euro oan krimineel fertsjinne jild werombetelje.