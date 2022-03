HEA! De snieblazer fan Haitsma

It is in grut gefaarte dat it nedige oan benzine brûkt. Op dit stuit stiet de masine ûnder it stof en is eins yn al dy jierren net brûkt.

Mar om de snieblazer no te ferkeapjen giet Haitsma te fier: it is syn grutte hobby en Haitsma is no ien kear in sniegek. En... stel dat der wer snie komt.