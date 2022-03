Njoggen oanhâldings foar swiere mishanneling yn Drachten

Ien fan de slachtoffers, in Drachtster fan 29 jier, krige ferskate skoppen yn it gesicht, wylst er op 'e grûn lei. Hy rûn slim letsel op oan it gesicht.

De mishanneling barde yn de nacht fan 26 febrewaris op de Noordkade yn Drachten, by in útgeansgelegenheid.

De plysje is dêrnei mei in ûndersyk begûn. Yntusken binne der dus njoggen manlju oanholden. Ien fan de fertochten (19) komt út Beetstersweach, de oare acht (tusken de 17 en 19 jier) út Drachten.

Twa noch fêst

Twa fertochten sitte op it stuit noch fêst. Twa oaren binne ûnder strange betingsten frijlitten. Dy fjouwer wurde derfan fertocht it slachtoffer tsjin de holle skopt te hawwen.

It ûndersyk is noch net klear, meldt de plysje. De njoggen manlju binne allegear noch fertochte. Se ha in gebietsferbod krigen foar it útgeansgebiet.