Fûgelwacht ropt neisoargers op: 'Gean mei snie en kjeld it fjild net yn'

Der wurdt foar de kommende dagen snie ferwachte. "Der binne no noch gjin pykjes yn it lân, dus we hoege net bang te wêzen dat dy befrieze. Wat dat oanbelanget komt de kjeld krekt op 'e tiid", seit Inge van der Zee fan it BFVW,

Salang't de fûgels de aaien waarm hâlde kinne, falt de skea wol wat ta. As se fersteurd wurde en opfleane, kuolje de aaien yn de nêsten wol ôf.

Kostet in soad enerzjy

Boppedat kostet de kjeld de fûgels in soad enerzjy, benammen dat opfleanen fan it nêst. En it is ek nochris dreech om fretten te finen, seker by in pak snie, neffens Van der Zee.