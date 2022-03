Langstsittend riedslid Rinze Visser foar de 14e kear ynstallearre

Nei't Visser al it guod ynpakt hat, wurdt hy ophelle troch in kollega-gemeenteriedslid. "Ik bin foar de folle 100 persint fit," seit hy, wylst de politisy nei it gemeentehûs op De Jouwer ride. "Mar ik ha wol corona hân en moat noch wol wat opknappe. Dat falt noch net mei. Ik hoastje noch wat, dat is minder. Koart sykhelje is ek ferfelend, mar dat giet ek wol wer oer. It hâldt my net fan it wurk."

Op de fertroude stoel

De autorit nei it gemeentehûs duorret in lyts kertierke. Nei't Visser de doarren fan de seal iepenet ploft hy tusken de oare gemeenteriedsleden op syn stoel del. Hy is de iennige fan de NCPN yn de rie. Al is Visser dat wend, want hy hat ferskate kearen as iennige yn in partij sitten.