Der komt snie, mar hoefolle?

Hoelang hâldt de snie oan?

"Oan de ein fan de middei en begjin fan de jûn begjinne we it echt te fernimmen. It measte falt fannacht en moarnier, de wrâld kin dan earst ek wol even wyt wêze. Mar dan ha we it oer heechút ien of twa sintimeter.

De grûn is net beferzen, dus it wurdt in soart wiete drek. It kin moarn ek sa wer fuort wêze. Moarnier wurdt it út it noardwesten wei wer drûch."

Hoe kin it dat der no, ein maart, samar wer snie falt? Ferline wike wie it noch hast simmer.

"Der sit in kâlde 'put' boppeyn de loft. Op fiif kilometer hichte is it min 40 graden. Dêrtroch is it no sa ferskriklike kâld."

Hoe bysûnder is dit?

"In normale temperatuer soe no 7 of 8 graden wêze. Dus gewoan is it net, mar it gebeurt wol faker. De ferskillen yn dizze perioade fan it jier binne faak it grutst. Mei in noardwestewyn krijst kjeld, sa as no. Mei wyn út it suden kin it just waarm wurde, sa as ferline wike.

Mar we ha ek wolris hast in meter snie hân begjin maart. En yn april falt der ek wolris snie. Dus hiel útsûnderlik is it ek wer net."