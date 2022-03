Joost Halbertsmapriiswinner Alpita de Jong: "Halbertsma hiel wichtich tinker"

Wêr lei it belang yn doe't jo begûnen mei in biografy oer Joost Halbertsma?

"Doe 't ik deroan begûn fûn ik Halbertsma nijsgjirrich, mar hy waard foar my hieltyd wichtiger. Ik fyn him foaral in hiele belangryk tinker.

It is net ien dy't je maklik útlizze kinne en dêr't je fan sizze tsjin in oar 'do moatst echt ris Halbertsma lêze'. Hy draacht net kant-en-kleare ideeën oan, mar hy smyt dy as lêzer eins op dysels werom. Sadatst echt begjinst nei te tinken. Sokke minsken binne goud wurdich. Sels hûndertfyftich jier letter."

De ûndertitel fan it boek is 'uitmiddelpuntig man'. Wat betsjut dat?

"Uitmiddelpuntig is in wurd dat Halbertsma sels brûkt om syn famylje te beskriuwen. It is fansels it Latynske 'eksintryk' mar dan yn it Hollânsk. By Halbertsma hat dat eksintryke te krijen mei op in ûngewoane en ûnortodokse wize nei de wrâld sjen. Ien fan syn neven neamde er in útsundering op de Halbertsma-famylje omdat dy nochal gewoan wie.

Mar ik brûk uitmiddelpuntig ek om syn grutte belangstelling foar alderhanne saken oan te tsjutten. Hy wie ynteressearre yn taal, yn religy, yn materiële kultuer, yn folksgebrûken, yn skiednis, yn technyk en polityk. Troch him yn in ferskaat oan ûnderwerpen te ferdjipjen wie er by steat om dingen en ferbannen te sjen, dy't oare minsken noait seagen."