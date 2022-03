Geert van Tuinen oer nij keatsseizoen: "Corona hat wol wat yn beweging set"

Der is binnen it KNKB in grut tal 'grize' leden. Sy binne op leeftiid en hawwe eins net safolle oan it lid wêzen fan in keatsferiening, omdat se net mear keatse. En dat hat wer ta gefolch dat der in tendins is om dy leden ôf te sizzen en se donateur fan de feriening te meitsjen.

Dan hoecht de feriening neat ôf te dragen oan it KNKB en kin it lid de feriening dochs stypje foar in leger bedrach. It keatsbûn is dus de klos. Boppedat, sa blykt út de stikken fan it KNKB, nimt it tal ferienings dat oansletten is by it keatsbûn ek ôf. Soarchlik allegear."

It KNKB bestiet dit jier 125 jier. Komt der in feest?

"Op 18 juny sil der rûnom yn de provinsje keatst wurde. Gjin resepsjes of revu's, lykas by it hûndertjierrich bestean, mar keatse yn alle kategoryen. Dat fyn ik wol moai.

It KNKB wol dat der rûnom keatst wurdt, mar lit de organisaasje fan dy partijen oer oan de ferienings. En dat falt dan net by alle ferienings like goed. Seker net om't der nochal oantallen keatsers los litten wurde by de ferienings op dy dei. Dat smyt yn guon gefallen kapasiteitsproblemen op.

As der frege wurdt hoe't dat oanpakt wurde moat, seit it KNKB: 'Gean mar nei oare ferienings yn de federaasje.' Sa fielt it by guon ferienings dat it KNKB de organisaasje fan syn eigen feest oer it sket smyt by de ferienings."

Op de Algemiene Ledegearkomste op tongersdei komt it KNKB mei nije útstellen foar it kommende jier. Sitte der opfallende útstellen by?

"Net echt eins. Fansels lizze der belieds- en jierplannen. Dêr wurde ambysjes yn neamd dêr't net in minske tsjin wêze kin. Bygelyks om de ferienings better te stypjen, it belûken fan gemeentlike en provinsjale oerheid om de sport te ûntwikkeljen, it fergrutsjen fan it berik fan de keatssport ensafuorthinne.

Wêr't it om giet is de útfiering en dat sille we ôfwachtsje moatte. De konkrete foarstellen oan de gearkomste fan dit jier binne net echt spektakulêr. Wol wurdt der foarsteld om in jeugdfûns fan 25.000 yn te stellen. Dat fûns wurdt betelle út de reserves fan it KNKB en komt ûnder behear fan in stichting. Dat is wol wat nijs."

Yn it coronajier ha der ferienings west dy't haadklassepartijen organisearren doe't oare ferienings dat net sitten seagen. Hat dat noch gefolgen?

"Dêr sil seker oer praat wurde. De keatsaginda leit eins neilfêst. Ik kin de datums en de plakken wêr't de haadklassers keatse dit jier mei de eagen ticht ynfolje. Dat is al jierren itselde.

Mar corona hat wol wat yn beweging set. Sa follen Reduzum, De Hommerts/Jutryp en Easterlittens gatten op dy't troch oare ferienings falle litten wiene. En in pear fan dy ferienings begjinne no fragen te stellen oer it oanwizen fan plakken dêr't haadklassers komme te keatsen.

In bongel oan de poat fan it KNKB, want der is net in feriening dy't syn haadklassepartij ynleverje wol no't de situaasje wer normaal is. It sit muorrefêst en it keatsbûn komt der net echt lekker út. It bûn komt foarearst net mei echt kreative oplossings om dy 'nije' ferienings yn de mjitte te kommen.