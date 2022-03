Fryske twaddehâns brêge ferbynt Nijetrine mei Oldemarkt

Gemeente Weststellingwerf hat de brêge yn it ramt fan it duorsum ynkeapen dwaan fia in brêgebank kocht, in soarte merk foar earder brûkte brêgen. Guon ûnderdielen binne ferfongen en fierder is de brêge skjinmakke en neisjoen.

Duorsum en goedkeap

Mei in twaddehâns brêge wol de gemeente besparje op grûnstoffen, produksje en transport. Dêrneist is it ek noch goedkeaper. Der wie jild foar it projekt beskikber út de Regio Deal Zuidoost Friesland wei.

It eilantsje slút no oan by it haadfytsnetwurk yn de rjochting fan Oldemarkt. Ek it nasjonale park Weerribben-Wieden is út Fryslân wei no better berikber.