Theo Hiddema út fraksje en seit lidmaatskip Forum voor Democratie op

Hiddema en Frentrop hawwe it beslút naam om't de Twadde Keamerfraksje fan Forum voor Democratie bekend makke net by de speech fan de Oekraynske president Volodomir Zelenski te wêzen.

Sy sizze ek harren lidmaatskip fan de partij op. Foar partijlieder Thierry Baudet kaam it as in 'ferrassing en teloarstelling.' Forum voor Democratie hâldt noch mar ien sit yn de Earste Keamer oer.

Al earder kritysk

Hiddema wie al earder kritysk op Baudet. Hy siet earder yn de Twadde Keamerfraksje, mar stapte op om't er net goed waard fan de opskuor oer antysemityske, seksistyske en rasistyske berjochten binnen de partij. Ek hie er argewaasje oan ferlikingen tusken de coronakrisis en de Twadde Wrâldoarloch dy't Baudet makke.

Hiddema waard yn 2019 mei foarkarsstimmen yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân keazen, mar besleat doe fan dy sit ôf te sjen om yn Den Haag te bliuwen.