Henk Hospes nimt nei 'hartstikke moaie' perioade ôfskie by Gewest Fryslân

En dus hakte Hospes de knoop troch. Yn it nije libben mei mear tiid foar de minsken om him hinne past it net om haadtrainer te wêzen. "Ik sil it misse, want ik fyn it hartstikke moai. Mar it wurk datst derfan hast, nimt ek ta. It hat in hartstikke moaie perioade west."

Mooglik dat Hospes yn de takomst noch wol ris op it iis te sjen is. Want hielendal dermei ophâlde, dat wol er ek net. "Ik soe noch wol wat dwaan wolle. Mar net mear sa yntinsyf", fertelt Hospes.