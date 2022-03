Earste seizoen mei nije formule: SKS-skûtsjes metten foar in lyk spylfjild

Skipper Jeroen Pietersma fan it skûtsje fan Drachten hat in soad fertrouwen yn de nije mjitmetoade. Syn skûtsje leit woansdeitemoarn al om seis oere op it drûge om metten te wurden. Mei in digitale laser wurdt it skip yn kaart brocht. In kompjûter kin dêrnei in berekkening meitsje, wêrnei't in konklúzje folget oer it túch.

Flinke oanpassing

It skûtsje fan Drachten hat yn de ôfrûne moannen in yngreven oanpassing ûndergien: earder siet der in knik yn it skip, dy is der no úthelle. Hjirtroch is de mjitting fan dizze wike ekstra spannend. Ek de skûtsjes fan Akkrum en Hearrenfean binne flink oanpast.

De ferwachting is dat de resultaten oer twa wike folgje. Dan hawwe de skûtsjes genôch tiid om harren túch oan te passen, en ek te oefenjen mei in eventuele nije sitewaasje.