Facebook-sesje De Fryske Marren oer opfang: "Grut ferlet oan ynformaasje"

Belangstellenden koene yn 't foar, mar ek live fragen stelle oan de boargemaster. Neffens Veenstra wie der in 'breed palet' oan fragen. Fan hoe't it op dit stuit giet oant fragen oer ûnderwiis, thúsopfang en húsdieren.

Grut ferlet oan ynformaasje

"Wy fernimme in grut ferlet oan mear ynformaasje. Hoe giet it no werklik? Dat wolle minsken witte", seit Veenstra.

Neffens him libbet it ûnderwiis bot. Foar Oekraynske bern is der ûnderwiismooglikheid by de azc-skoalle yn Balk en it Caleido-ISK (Internationale Schakel Klas) op De Lemmer, koe de boargemaster as antwurd jaan. Al hope ek guon flechtlingen op digitaal ûnderwiis út Oekraïne wei.