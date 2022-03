Earste training fan Dennis Haar by SC Cambuur; enerzjy yn team weromkrije

Haar wie bliid doe't Cambuur snein kontakt mei him opnaam. Sels fûn hy al dat hy goed by de klup passe soe. "Ik ben dan niet zo bijdehand dat ik zelf de telefoon ga pakken, maar ik was blij dat Foeke Booy mij belde op zondagavond." De nuchterheid fan de klup sprekt Haar enoarm oan. Hy fielde him ek fuort wolkom. En hy fynt de manier fan spyljen fan Cambuur ek moai.

Hy seach de training mei de seleksje in skoftke oan fan de sydkant en observearre hoe't it der om en ta gie. Mar dêrnei pakte hy sels yn faasje de trening op.

'Maximale eruit halen'

Haar wol graach de enerzjy yn it team weromkrije omdat dat der op dit momint wol wat oan ûntbrekt troch alle perikelen de ôfrûne tiid. "Ik wil die gasten inspireren om het maximale eruit te halen."

Yn prinsipe is Haar 7 wedstriden de haadtrainer fan Cambuur. Hy hopet dat der wer alle fleur komt yn it stadion troch moai fuotbal. En hy hopet dat it ek mar 7 wedstriden binne dat hy foar de groep stiet. "Want dat betekent dat Henk dan weer terug is."