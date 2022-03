Sportkantine fan Gaast foar in grut part ferlern troch brân

De flammen kamen út it dak wei en der kaam in soad reek frij by de brân. De brânwacht kaam op it plak om it fjoer út te meitsjen. Der binne dakplaten fan it dak ôf helle om by de isolaasje te kinnen.

It gebou wurdt net allinne foar de sport brûkt, mar ek foar doarpsfeesten en as argyf. De kantine is troch frijwilligers boud, de fersleinens yn it doarp wie dêrom grut.