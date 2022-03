Jong-âld en man-frou? Sa sjogge de Fryske gemeenterieden derút

Dat betsjut net dat de minsken hielendal nij binne yn de gemeentlike polityk: it kin ek dat eardere wethâlders of fraksjeleden no nij yn de ried komme. Yn Achtkarspelen binne de measte feroaringen: dêr is 62 persint 'nij'.



Skiermûntseach is it meast konstant. Fan de njoggen sitten wurdt kommende perioade mar ien folle mei in nij riedslid.