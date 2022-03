Oft it Concours Hippique Dokkum weromkomt, is noch bot de fraach

Elzinga seit dat in soad frijwilligers opholden binne en dat ek it sponsorjild noch dreech is.

Nasjonale standert

Dêr komt nochris by dat riders tophynders ferkocht hawwe, wêrtroch't Dokkum net in hiel fariearre programma delsette kin. "Wy binne in grut nasjonaal konkoers en wolle ek dy standert oanhâlde."

De organisaasje wol dit jier brûke om te ynventarisearjen oft minsken der noch mei troch wolle. Elzinga: "Sjogge wy it dan noch sitten of hawwe wy soks fan: wy hawwe de 80 jier helle en dat wie it dan? As wy it net sitten sjogge, dan is it nei alle gedachten dien mei Concours Hippique Dokkum."