Langwarder campingeigener ferkeapet seizoensplakken oan gasten

"Machtich!" fynt campinggast Jeroen van Balen it idee fan Jonkman. "Dat wie fansels hartstikke bysûnder. Wy steane hjir al hiel lang mei de famylje. Us heit en mem stiene al op de âlde camping. Ik bin hjir grut wurden, dat wie foar ús as famylje in soad wurdich. We wiene wol benaud dat we oait ús guod pakke moatte. As we dan hearre dat we it keapje kinne, dan binne je dêr hiel bliid mei."

"Dat de 60 persint helle is, is echt de fertsjinste fan de minsken sels", seit Van Balen. "Mei elkoar ha we goed oerlein mei Jonkman. Der wiene sels minsken dy't in plakje foar in oar kocht hawwe, dy't it op dit stuit even net betelje koene. Allegear om it te hâlden sa't it hjir no is."

Goede ôfspraken

Dochs wie net elkenien op 'e camping it der mei iens: "De emoasje wie hjir en dêr wol pittich", seit Jonkman. "Der gongen ferhalen om dy't net wier wiene. We hearden ek dat der ferfelende útspraken dien binne, dat se myn auto wol yn 'e brân stekke soene of dat se my fan 'e fyts ôf drukke soene. Prima, mar kom dan even by my. Dan kin ik útlizze wat de bedoeling is. Dat gie gelokkich oer, want der is in goede groep minsken opstien dêr't we goede ôfspraken mei meitsje koene."