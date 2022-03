Tsientallen fetten mei grûnstoffen foar drugs oantroffen yn Drachtsterkompenije

De brânwacht waard op tiisdei om 19.15 oere hinne alarmearre foar in middelbrân oan it dak fan de wente. De brânwachten fan Drachten, Surhústerfean en Oerterp riden út. Uteinlik die bliken dat de reekwolk by de wente feroarsake waard troch in gemyske reaksje.