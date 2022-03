Buma bot skrokken troch plofkreak: "Ernstig misdrijf maakt grote inbreuk op veiligheid"

De 76-jierrige eigener fan in diel fan it kompleks is Otto van Gelderen. Hy waard fan 'e moarn út bêd belle. "Ik moest op het nieuws kijken, want er was een plofkraak. Nou, toen wist ik het wel. Dat ging om de geldautomaat, dat kon niet anders. Je schrikt je dood, maar het is niet anders."

Earder hie er tastimming jûn foar it pleatsen fan de automaat. "Ik ergerde me eraan dat er steeds minder plekken in de stad waren om geld te pinnen, dus ik vond het toen niet een slecht idee."

Grutte ravaazje

Hy hat op it plak sjoen en is bot skrokken fan de ravaazje. "Het is verschrikkelijk, er moet echt zware springstof zijn gebruikt. De hele voorgevel is weg. Ik ben nog niet binnen geweest, dat mocht niet." Hy is fersekere. "Het is allemaal beton en ijzer. Ik ben blij dat er geen persoonlijke ongevallen zijn, wat dat betreft mogen we van geluk spreken."

Oft der wer in jildautomaat komme moat, wit er net. "Dat is niet aan mij, maar aan de gemeente. Ik kan me voorstellen dat mensen daar hun bedenkingen bij hebben. Het was geen automaat van een bank, die halen juist automaten weg. Een andere firma springt dan in dat gat."