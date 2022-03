Fan binnenút: Tryater makket him op foar lokaasjefoarstelling Under Wetter

"It is hiel moai, mar ek trystich, fynst net?" Tatiana Pratley rint oer har eigen iisbaan yn Marsum. "Datst tinkst, wannear komt it wer?" Sy doelt op it iis.

Sa hat de artistyk lieder fan Tryater de foarstelling ek betocht. Rinnend by de iisbaan del, yn coronatiid. Wat is de takomst fan al dy iisbanen yn Fryslân, no't der amper mear riden wurde kin? Hoelang hâlde je fêst oan tradysjes? Hoe ferhâlde je je ta sa'n plak?

Op it iis is eltenien gelyk

"Hjoed is eltsenien gelyk" ropt Joop Wittermans. Foar de foarstelling hat Pratley ûndersyk dien mei skriuwer Wessel de Vries. Mei de heechlearaar Frysk praten se oer de skjintme fan reedriden. Op it iis falle funksjes fuort en is eltsenien gelyk. It is it feest fan de natuer. Poëtysk, fynt Pratley dat.

De klimaatwittenskippers fertelden oer it wetter dat heger komt. Dat hat har wol oan it tinken set. Op termyn hawwe wy wol in probleem, seit sy. As lyts famke makke se al de kar om gjin fleis mear te iten.