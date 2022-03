Sittingsdei Vidar-drugssaak skrast: alles al behannele

Wat is de Vidarsaak?

De saak begûn foar de bûtenwrâld yn maart 2020. Doe waard by de grins mei Dútslân in buske oan de kant set mei dêryn 86 kilo speed, drugs. Dêrop folge in rige oan ynfallen wêrby't wapens, oare drugs en cash jild fûn waarden.

22 minsken waarden oanhâlden, ûnder har 20 Friezen. Fan har wurde acht sjoen as haadfertochte. Al frij gau kaam justysje mei in parseberjocht: sy hiene in kriminele boargerynfiltrant ynset. Foar safier bekend in unikum. Nei de IRT-affêre yn de jierren 90 wie de ynset fan sokke ynfiltranten earst ferbean. Letter waard it wer tastien, mar it is net bekend oft se njonken dizze saak ynset binne.