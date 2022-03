De toan fan Froukje Sijtsma: "Wa wint de miljoenen fan Sywert"

De race is noch net rûn, want noch alle dagen binne der minsken dy't foar de earste kear posityf teste op it coronafirus. En ûnderwylst wurdt der noch altyd gjin gehoar jûn oan it twingende fersyk fan de Twadde Keamer om mear ynformaasje oer de mûlkapkesdeal.

Neffens it kabinet moat earst noch in rinnend akkountantsûndersyk ôfwachte wurde foar't der mear ynformaasje dield wurde kin. En yn de tuskentiid rinne de coronabesmettingen dus noch hieltyd troch, dus it wurdt spannend hokker momint as earste in feit is.

Ien saak kin ik wol al fêst ferklappe. Ik bin net de Nederlanner dy't it langste frij bleau fan corona. Twa jier lang slagge it my om wei te bliuwen fan it firus. Al dy tiid manûvrearre ik my der netsjes trochhinne.

Ik waske myn hannen stikken mei sjippe, hold oardel meter ôfstân - ek doe't it net mear hoegde -, en hie in mûlkapke op yn de winkels en it iepenbier ferfier. Ek al waard my noait hielendal dúdlik hoe effektyf dat no eins wie, foar mysels, foar de minsken om my hinne of foar Sywert van Lienden en syn maten.

Twa jier lang slagge it my dus om coronafrij te bliuwen. Mooglik holp it dat ik yn dy tiid ekstra omtinken hie foar sporte, sûn ite en my foaral net te drok meitsje om corona, want stress is likegoed min foar it gestel. "Minsken dy't no noch gjin corona hân hawwe, binne óf ymmun óf se hawwe alris corona hân", hearde ik faak yn it nijs.

Ik fielde my oant ferline wike ta dan ek in superminske, ien út de klasse fan de ûnferwoastberen. Ik hie ommers noch noait corona hân en at ik it hân hie, wie ik blykber lichaamlik sa sterk en sûn dat myn liif it net iens opmurken hie. Dat bliek letter dus in illúsje. Mar foar dy tiid gie de gedachte troch myn holle: wat no as ik de alderlêste Nederlanner wêze soe dy't corona oprinne soe? Wat dan?

Ik moast de lêste tiid faak ris tinke oan de absurde Netflix-searje Squid Game. De searje giet oer in deadlik spultsje dêr't goed 450 Súd-Koreanen oan meidogge. Alle dielnimmers sitte djip yn de skulden. Se binne swier gokferslave of hawwe te grutte risiko's nommen yn de finansjele wrâld. Har libbens stean op it spul troch de skulden dy't se makke hawwe.

Meidwaan oan Squid Game is dan ek in lêste útwei foar harren: de winner krijt 30 miljoen euro. In fantastysk bedrach om in nij libben te lieden sûnder skulden. Yn de ôfleveringen fan Squid Game is te sjen hoe't de dielnimmers oan Koreaanske bernespultsjes meidogge, bygelyks Annamaria Koekoek. Se moatte besykje binnen in bepaalde tiid oer de finish te kommen, mar meie net mear bewege as in grutte pop har omdraait.

As minsken wol bewege, wurde se sûnder pardon deasketten. Elts dea persoan betsjut ekstra jild foar de prizepot. Yn de searje wurdt dúdlik dat minsken ree binne om letterlik oer liken gean. In ekstra deade is ommers ek wer ekstra jild foar de pot.

Netflix komt ynkoarten mei in twadde seizoen fan Squid Game, mar ûnderwylst kinne we ús fergapje oan absurde ferhalen yn de echte wrâld, gewoan hjir yn Nederlân. Want yn tiden fan in pandemy binne der minsken dy't mooglikheden seagen om grof jild te fertsjinjen oan de ynkeap fan mûlkapkes. Al bewearden se moannen bonkehurd dat se der sels gjin sint oan oerholden hienen.

Bullshit dus. Sywert van Lienden fertsjinne 9 miljoen euro oan syn mûlkapkedeal mei de Nederlânske oerheid, en syn twa sakepartners hâlden der ek miljoenen oan oer. Dat is pynlik en absurd. Wylst yn de soarch yn de frontliny fochten waard foar minskelibbens, wurdt no hieltiten dúdliker hoe't ien as Sywert ree wie om oer liken te gean.

Syn mûlkapkedeal koe ta stân komme troch partijgenoat Hugo de Jonge, de minister fan Folkssûnens dêr't miljoenen Nederlanners harren hope op fêstigen foar in goeie ôfrin fan de absurde situaasje fan in pandemy.

Yn it tv-programma Buitenhof fertelde Sywert in skoft lyn spyt te hawwen fan syn wurkwize. Hy sei ta dat er al it jild dat er fertsjinne hat oan dizze deal oan in maatskiplik doel jaan sil. Dat is oant no ta lykwols noch hieltyd net bart. En dêrom stel ik wat oars absurds foar.

Lit ús de âlderlêste Nederlanner dy't posityf test op it coronafirus óf wat my oanbelanget frijbliuwt fan corona, útroppe ta foarsitter fan de stichting dy't de miljoenen fan de mûlkapkesdeal beheart. En lit dy persoan dan bepale nei hokker goed doel de miljoenen fan Sywert geane."