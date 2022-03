Operaasje Fryske Flagge: Maaike Beenen genietet fan de snie en it iis yn Finlân

In grut ferskil mei Fryslân is de Finske natuer, ûnderstreket Maaike. "Hjir binne noch fjouwer seizoenen, hjir kinst noch alle winters reedride en skye, dat is hartstikke moai."

Pikerje net it komt dochs oars

Om Fryslân net te ferjitten, hingje der trije Fryske tegels yn de keuken, dêr't Maaike regelmjittich útlis oer jaan moat. "Dêr hingje sizze is neat mar dwaan is in ding; elts dy't wend is Frysk te sprekken hoecht him hjir net te ferbrekken en Pikerje net, it komt dochs oars."

"Ik praat net mear sa'n soad Frysk, as ik it praat giet it somtiden oer yn it Finsk", seit Maaike. Dochs komt se noch alle simmers werom nei Fryslân, foar de minsken dêr en foar har âlders. "Dat is hartstikke moai."