Fries om utens werom nei Lviv, nettsjinsteande de tanimmende driging

Lviv wie oant no ta hieltyd "de meast feilige stêd fan Oekraïne", seit Willem Nammensma, dy't lang yn it lân wenne en wurke hat. De ôfrûne dagen ha der lykwols raketoanfallen west op dizze stêd.

Dat makke dat Nammensma twivele oan syn plan om foar in tydsje werom te gean nei it lân dêr't er al jierren wennet en wurket.

Helpaksje

Dochs hat hy de kar makke om woansdei dy kant wer op te riden. "Ik moat it dwaan foar it bedriuw, mar ek fanwegen priveesaken, om't myn frou en bern hjir langer bliuwe as we earst tochten", seit Nammensma. "Dêrby wol ik ynventarisearje wat der nedich is en hoe't de situaasje op it plak sels is, sadat we eventueel ek fierder gean kinne mei ús helpaksje."

De helpaksje dy't de famylje Nammensma op tou set hat, stie efkes stil, mar op harren pleats stiet noch guod dat dy kant op moat. It giet benammen om iten en om guod út sikehûs MCL. Nammensma: "Mar ik nim net te folle mei om it proses by de dûane flugger te meitsjen."