UNIS Flyers kampioen fan de BeNe League nei winnende goal yn ferlinging

De earste wedstriid fan de best-of-three waard troch de Flyers yn Luik noch wûn mei 2-0. Snein gie de return yn Thialf mei 3-0 ferlern, wêrtroch't der in tredde duel komme moast om de winner fan de BeNe League te bepalen.

Der hong in finalesfearke yn Luik, mei in útferkochte iishal. De supporters fan beide ploegen seagen dat der yn de earste perioade net skoard waard. Likegoed Bulldogs Luik as UNIS Flyers krige wat mooglikheden, mar sûnder resultaat.

Flater yn de opbou

De skoare waard iepene yn de twadde perioade. In goeie minút foar de ein makken de Feanster iishockeyers in flater yn de opbou, wêrnei't Bulldogs Luik oernimme koe.

In skot koe net goed ferwurke wurde troch Flyers-keeper Martijn Oosterwijk, wêrnei't de puck yn de rebound binnentikt waard troch Bryan Henry.