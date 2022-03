Kûgel troch de tsjerke: Jorrit Bergsma foar twa jier nei Jumbo-Visma

De oerstap fan Jorrit Bergsma is gjin grutte ferrassing. In oantal wiken lyn, nei de wrâldbekerfinale yn Thialf, fertelde de reedrider al dat der in oare ploech ynteresse yn him hie. Doe al die bliken dat it om Jumbo-Visma gie, al woe Bergsma dat net befêstigje.

Foar 'it goede gefoel'

No is it wol definityf. Bergsma mist it goeie gefoel by Team Zaanlander, dêr't er de ôfrûne jierren foar riden hat. "Dat hat der wol mei te meitsjen. By de hjoeddeiske ploech bleau it wat te lang efter en kaam ik der net hielendal út."

Dat gefoel is better by de ploech fan Jac Orie, seit de 36-jierrige reedrider: "Sy binne hiel entûsjast, hawwe in goed programma en in goed ferhaal."