FIDEO: 'Hout is goud', fernimme sy ek yn Dokkum

Hout is goud, fernimme sy by hout-skeletbouwer BKS Elementen yn Dokkum. Mei troch de oarloch yn Oekraïne binne der grutte tekoarten. Foar guon houtsoarten is de priis 250 persint tanaam. BKS hopet dêrom, foar safier't it mooglik is, in foarried oan te lizzen om foldwaan te kinnen oan de opdrachten. Ek wurkje sy mei deiprizen.