Provinsje jout mear subsydzje foar duorsumer meitsjen wenten

It bedrach liket op himsels net hiel heech, erkent ek deputearre Sietske Poepjes. "It is in oanfolling op besteande potsjes fan it Ryk. Dêr sit folle mear jild yn."

Minsken dy't har hûs ferduorsumje wolle, kinne der gebrûk fan meitsje. It is ek oantreklik foar minsken mei in lytse beurs, tinkt Poepjes: "Just foar har is it oantreklik. Want it giet net om tsientûzenen euro's. It kin ek foar lytse bedraggen. Dat kin de enerzjyrekken echt omleech bringe."