Stiens hellet biezem troch âlde grêfstiennen en siket neibesteanden

"Men betaalt onderhoud voor het algemene onderhoud van de begraafplaats, de tuinman, zal ik maar zeggen. Dat is al die jaren nooit betaald", seit Jan Liefrink, behearder fan it hôf yn Stiens. "We weten ook niet wie de rechthebbende is. Je bent eigenlijk verplicht om je adres door te geven, dat is in de jaren nooit gebeurd."

Nei 1861

It giet om de grêven by de Sint-Fitustsjerke, midden yn it doarp. It âldste grêf datearret fan 1861; de measte grêven binne 50 jier as âlder. Liefrink hat de ôfrune jierren soarge foar dizze grêven, om't it oars 'blijft sluimeren.'

Muontsewurk

No wol Lieflink der eigenhannich foar soargje dat hy der efter komt wa't de belanghawwers fan dizze grêfstiennen binne. Dat wie earder al ris besocht, mar dat smiet doe neat op.