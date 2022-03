Fryske oerheden: "Wenwiken moatte foarrang krije yn stroomnet"

Dat advys is jûn troch it bestjoerlik oerlis RES Fryslân (dêr't ûnder oare de provinsje en gemeenten yn sitte).

Liander wurket op it stuit hurd oan de oanpassing fan it stroomnetwurk yn de provinsje, om de problemen oant 2025 op te lossen. No komt it foar dat bygelyks bedriuwen lang wachtsje moatte op in oansluting of dat sinneparken net oansletten wurde kinne op it net.

"Ferlet fan nije wenwiken"

De provinsje wol dat de fokus leit op it leverjen fan stroom. Deputearre Sietske Poepjes: "Om it swart-wyt te stellen wolle wy der wis fan wêze dat minsken stroom krije. Dat as sy fan it gas ôf wolle, der in alternatyf is. Der is boppedat ferlet fan nije wenwiken. Minsken hawwe it dreech om in hûs te finen. Dêrom moat dêr prioriteit lizze."