Parkeardrokte Frisian Flag beheine: "Mar wy hawwe se net oan in toutsje"

Moandei wie it drokker as tiisdei, want op de earste dei komme altyd de measte spotters. De grutste groep komt mei de auto en dy moat parkearre wurde. Net eltsenien wol 4 euro betelje foar in plak op it fjild by de spottersbult.

Der kamen klachten út Marsum oer oerlêst fan auto's, seit Klaas Koopmans fan de Aviation Group Leeuwarden, dy't it parkearen regelet mei 55 frijwillige regelders.

Oansprekke

"Dat pakke we hiel serieus op. Wy wolle net dat Marsum oerlêst hat fan ús, de hobbyisten. Sy hawwe it lûd fan de fleantugen al en yn dizze twa wiken is dat nei alle gedachten wol ferfelend. Wy hawwe se net allegear oan in toutsje. Wy wolle dat dy spotters hjir allegearre op it fjild parkearje. Mar der binne inkelingen dy't net dogge. Dy sprekke we der op oan."