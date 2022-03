De twadde wike yn Fryslân: "Dreech om myn broer yn Oekraïne efter te litten"

We hawwe in skoftke byinoar wenne. We bleaune altyd byinoar en ha besocht stipe oaninoar te jaan. Doe't ús mem besletten hie om mei my it lân te ferlitten, moast Roma dêr bliuwe. Ik fûn it hiel dreech om myn broer yn Oekraïne efter te litten.

Yn it leger

It is foar him ûnmooglik om oer de grins te kommen. Manlju tusken de 18 en 60 jier moatte yn it leger. It is op dit momint net ferplichte om mei te fjochtsjen yn de oarloch, mar se meie it lân ek net út.

En dêrom is er begûn mei frijwilligerswurk, it koördinearjen fan it teplakbringen fan humanitêre help en al it oare dêr't er mar by helpe kin. Hy besiket yn kontakt te bliuwen mei kollega's dy't noch yn Kiev binne. Sy kinne op 't heden ûnmooglik út de stêd wei komme om't auto's bombardearre wurde troch Russyske soldaten.

Fiskjen

Myn pake en beppes wenje ek allegearre yn Tsjerkasy. Se kinne dêr net wei. Beppe Anna (71) wurket net mear. Se giet wol gauris nei myn oare beppe Olga (68) en pake Nicolas (70) om tiid mei harren troch te bringen.