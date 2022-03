Hege enerzjyprizen, mar net folle animo foar sinnepanielen yn Folsgeare

Neffens Posthuma kin it fuortfallen fan de oerheidsstipe derfoar soargje dat guon inisjativen net langer helber binne. De subsydzje wurdt berekkene oer in langere perioade. As der in oerskot oan sinnestroom komt, dan kin ek dat wer effekten op de merkwearde hawwe.

Wjerstân

It folgjende projekt fan de koöperaasje moat yn Folsgeare komme, op in terrein fan 40 bunder grûn. Posthuma ferwachtet ek dêr wjerstân. Neffens him is der yn de lokale polityk in sterke foarkar om sinnepanielen op dakken fan bygelyks boerepleatsen te lizzen. Dochs sitte dêr ek wol heakken en oezen oan.

"Dêr'tst op in sinnegreide bytiden wol 30.000 panielen kwyt kinst, binne dat op in grut dak miskien mar 200. By de dakken fan pleatsen is it noch mar de fraach hoelang't de panielen lizzen bliuwe."