Dútslân leveret fertochte fan 'Tindermoard' yn Ljouwert út oan Nederlân

It giet om in man fan Leek, dy't nei de stekpartij yn de nacht fan 5 op 6 maart oan de Twibaksmerk útnaaide en de grins oerstuts. De Dútske plysje koe syn auto weromfine en hold de man by Leer oan.

It slachtoffer wie in studinte op NHL Stenden dy't út de Feriene Steaten wei kaam, mar al in pear jier yn Nederlân studearre. Sy ferstoar, twa oare minsken rekken ferwûne.

'Tindermoard'

De moard is yn de media bekend wurden as de 'Tindermoard', om't de fertochte en it slachtoffer inoar fia dizze datingapp kennen leard hawwe. De fertochte soe it slachtoffer stalkt hawwe en út jaloerskens hannele hawwe.

Tiisdei wurdt de fertochte útlevere. Dat befêstiget Sébas Diekstra, advokaat foar de neibesteanden, nei kontakt mei it Iepenbier Ministearje.