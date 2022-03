Mei nije roeden is restauraasje Sweachmermûne yn Langwar hast klear

80.000 euro

Hans Hornstra is ponghâlder fan de stichting Langweerder Molen. Neffens him is it fakânsjehûske yn de mûne krúsjaal west foar it behâld derfan. "Dy ferhiere wy it hiele jier troch en dêrtroch ha wy somtiden wat ekstra finansjele mooglikheden foar de mole."



Dochs betsjut dat net dat de stichting it jild foar de restauraasje samar efkes op it kleed leit: "Dit kostet sa'n 80.000 euro. Mei de help fan ferskate subsydzjes, eigen jild en bydragen fan tredden hiene we de mooglikheid."

Hornstra hat der de ôfrûne jierren foar soarge dat der in lyts potsje beskikber wie. "Se binne net altyd wiis mei wy west. Dan woene se jild útjaan en dan sei ik: kin net."