Rekkenje en staverje op it skoalleplein: "Stoepkryt is myn bêste freon!"

"Dit is sa ferskriklik moai om te dwaan", seit juf Karin. "Sjochst dat de bern hartstikke entûsjast binne. Se binne super fanatyk mei it learen, wylst se it net yn de gaten ha. It is eins hielendal net sa dreech en hast hiel entûsjaste bern."

Skriuwe op it plein

Neffens de bûtenlesjuf binne der genôch lessen dy 't learkrêften bûten jaan kinne: "Dat kin fan alles wêze. Bygelyks in staveringsles. Dan betink ik in spul by bepaalde kategoryen, dy haw ik alris útlein. It is dus eins it oefenjen fan dy kategoryen. Dan dogge we dat op it plein. Stoepkryt derby, want se kinne likegoed op it plein wat skriuwe as op in bledsje."