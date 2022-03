Nij magazine Titus Brandsma: "Hy hat syn libben lang mei Fryslân dwaande west"

Einredakteur en ien fan de skriuwers fan it splinternije magazine is Lammert de Hoop fan it bisdom Grins-Ljouwert. "We sitte no 80 jier nei syn ferstjerren yn konsintraasjekamp Dachau. Der binne in protte minsken dy't it aansten net mear presys witte."

Om bygelyks ek de jongerein in goed byld te jaan fan de rol fan pater Titus Brandsma yn de Twadde Wrâldoarloch, komt it bisdom no mei it inisjatyf foar it magazine.