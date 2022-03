Lange reistiden by learlingeferfier funest: "Je raakt alles kwijt"

En foar bern yn it spesjaal ûnderwiis kinne de ritten ekstra belêstend wêze, warskôget Boon. "Ze komen overprikkeld en moe op school aan. En dan moet de schooldag nog beginnen. Vervolgens komen ze ook moe en soms overstuur thuis. Dan is er een hele dag voorbij en is er geen tijd meer voor iets anders."

Skoallen yn it spesjaal ûnderwiis dogge hiel bot har bêst om de learlingen goede lessen te jaan. "Maar op deze manier raak je alles kwijt wat er op zo'n dag wordt geïnvesteerd."

Probleem leit by oanbestegingen

Boon beklaget har net oer de ferfierders. Se heart fan de âlden just faak positive ferhalen oer de noflike sjauffeurs, dy't tige har bêst dogge. "Maar door de aanbestedingen en personeelsproblemen bij de vervoerders staat de kwaliteit onder wel druk."

Se wol dat der wat feroaret. "Vervoerders winnen een aanbesteding winnen omdat ze efficiënt zijn, maar dat zou niet de belangrijkste reden moeten zijn om een aanbesteding te winnen."

It sil in kwestje fan de lange azem wurde. It spilet ek al jierren, mar neffens de belange-organisaasje wurde de problemen de lêste jierren wol grutter. "We roepen daarom met name gemeentes op om in hun aanbesteding veel meer te kijken naar wat de kinderen nodig hebben."