Concours Hippique Dokkum giet wer net troch, Bûtenpost wol

De coronamaatregels binne diskear net it probleem. "Helaas lopen we dit jaar tegen veel andere zaken aan", skriuwt de organisaasje. "Dat belemmert ons in het organiseren van een mooi en groot concours hippique."

De earstfolgjende edysje sil no yn juny 2023 plakfine.

It Concours Hippique yn Bûtenpost giet nei twa jier ôfwêzigens wol troch. It evenemint is op 3 augustus.