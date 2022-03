Drokte by medyske ynskriuwing fan flechtlingen oerfalt apoteker en GGD

It wie earst de bedoeling dat der allinnich medyske stipe yn de sintrale opfanghal op It Hearrenfean wêze soe. Dêr kinne flechtlingen har as earste melde, foardat der in plak foar langere tiid fûn is.

Drokker as ferwachte

Omdat dy medyske stipe earst benammen op It Hearrenfean wêze soe, gongen se der by herberch Oer 't Hout yn Grou fan út dat der net safolle Oekraïners op de yntake ôfkomme soenen. Miskien tweintich flechtlingen, sokssawat. Mar it waard dus in stik drokker.

Taalbarriêre, syrillysk, oare beneaming

"It wie hiel yntinsyf", seit Helga Hulstijn. Sy wurke as apoteker en hat mei elkenien de medisinen trochnaam. "Der wie in hiele grutte groep wêrfan't wy de yntake dwaan moasten. Dus we binne hiel drok oan de gong west."

De taalbarriêre, it syrillyske skrift en it ferskil yn beneaming makke it in hiele útdaging. Njonken de apoteker wie der ek in dokter fan de GGD dy't de medyske tsjek docht. Tegearre hawwe se de 110 flechtlingen, mei help fan in tolk, yn ien dei ynskreaun.

Tongersdei yn Appelskea

Om't de medyske registraasje yn Grou sa'n sukses wie, wurdt der ek sa'n dei organisearre yn Appelskea en Koudum. De yntake yn Appelskea is takom tongersdei.

Eins wie it dus bedoeling dat de medyske yntake allinnich mar op It Hearrenfean plakhawwe soe. Dêr komt de GGD no op werom. "Minsken hawwe der op It Hearrenfean net altyd de romte foar, omdat se eins noch yn de stress sitte", seit Nils van Mourik fan GGD Fryslân.