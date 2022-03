Gemeente Waadhoeke jout alle skoallen in spultsje om te praten oer omgean mei jild

It boerdspul moat de learlingen fan de skoallen helpe om boartsjenderwize bewust te wurden fan de ferskillen tusken earm en ryk. Ek moat it helpe om te praten oer omgean mei jild, earmoede en solidariteit.

Wichtich tema

Yn it boerdspul moatte de bern kieze wêr't se harren jild oan útjouwe. It spul fergruttet, as it goed is, ek it begryp oer wat it betsjut om in soad, krekt genôch of mar in bytsje jild te hawwen.

Wethâlder Nel Haarsma fan Waadhoeke fynt dat in wichtich tema yn dizze tiid fan ynflaasje en hege enerzjykosten. "It is de wike fan it jild, it momint om te praten oer jild. It giet der ús om om ferskillen tusken earm en ryk besprekber te meitsjen", seit de wethâlder.

"It giet net om it measte jild"

"Nederlân is in ryk lân, mar der binne ek minsken mei in hiele smelle beurs, ek yn dizze gemeente. Dy minsken moatte har ek rêde kinne. It is goed om it dêr ris oer te hawwen en te sjen wat je foar inoar betsjutte kinne. Mei-inoar deroer prate kin ek al ferlichting jaan."

Alle skoallen nimme it boerdspul graach yn ûntfangst. It spul is makke foar bern oant in jier of 14 en is dêrtroch likegoed geskikt foar basisskoallen as foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

It Arm & Rijkspel is in boerdspul. It spul liket neffens de wethâlder wol wat op Monopoly, mar wol mei lytsere bedragen en in hiel oare doelstelling. "By Monopoly giet it der om wa't it measte jild hat. By dit spul giet it oer begryp en leare hoe't je bewuster mei jild omgean kinne."