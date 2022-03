16 moanne selstraf easke foar stekkerij yn pizzeria Surhústerfean

De 21-jierrige man wurdt beskuldige fan besykjen ta deaslach. Njonken de selstraf is ek acht moanne ûnder betingst easke.

Gedoch om de skoanmem

Der hie wat gedoch west om de skoanmem fan de fertochte. Dy soe har sjek en telefoan yn de pizzeria lizze litten hawwe. De 52-jierrige baas fan de pizzeria hie de telefoan by har delbrocht en har ek noch wat sigaretten jûn.

De fertochte wie dêr blykber net tefreden mei in gie oant twa kear mei syn freondinne del by de pizzeria. Op in filmke is te sjen dat de fertochte in mes út de bûse hellet. Yn earste ynstânsje waard er noch troch syn freondinne nei bûten treaun. Dêr krigen se spul wêrby 't de pizzabaas yn de rêch stutsen waard, sa hat in tsjûge sjoen. De fertochte sei dat er him dêr neat fan heuge koe.

Alkoholferbod

De fertochte hat in strafblêd en wie yn syn proeftiid. Hy hie dronken, hy joech ta dat er oars wurdt as er drank op hat. De offisier fûn dat er him behannelje litte moast en dat de rjochtbank in alkoholferbod oplizze moat. Ek soe er gjin kontakt opnimme meie mei it slachtoffer.

De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.