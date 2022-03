SportCast: "Schwung by Cambuur is derút, der moat gau in nije trainer komme"

By sc Hearrenfean is it wer wat rêstiger as de lêste wiken. De grutste degradaasjesoargen binne fuort en mei Kees van Wonderen is der in nije trainer oansteld. Snein spylje de Feansters út tsjin Sparta Rotterdam.

"Heerenveen is iets verder"

By de tsjinstanner fan snein is âld-Hearrenfean-spiler Michel Breuer op dit stuit jeugdtrainer. Hy sjocht ek dat it by syn âlde klup net fansels giet. "Ze moeten een beetje naar beneden kijken en dat is niet heel gebruikelijk voor Heerenveen. Dat tekent wel dat het niet het beste seizoen is."

Mei Sparta giet it lykwols noch minder. Dy klup stiet ien-nei-lêste en moat fjochtsje om degradaasje foar te kommen. Breuer: "Ik schat Heerenveen wel iets hoger in dan Sparta. Ze zijn iets verder en presteren iets onder hun kunnen, maar het is daarmee niet gezegd dat Heerenveen zondag wint."