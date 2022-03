Frysk konfoai mei helpgoed nei Moldavië: "Dêr komme ek in soad flechtlingen"

En hoesa Moldavië? "De measte minsken gean nei Poalen ta. Dat is in EU-lân en dêr binne de dûaneformaliteiten folle makliker. Mar der komme ek 250.000 oant 300.000 flechtlingen nei Moldavië ta."

Fjouwer kombinaasjes fol

De organisaasje hie hiel wat fuotten yn 'e ierde. Mear as se tochten. "Mar mei help fan in protte minsken is der in ôfgryslik soad ynsammele. Tank oan in tal sponsoaren en oan bouboeren út Slappeterp, Brantgum en de doarpen by Jistrum en Eastermar. Sa hawwe we fjouwer komplete kombinaasjes oant it dak ta fol krigen."